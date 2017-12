CHIEVO: PUCCIARELLI A FIANCO DI INGLESE, HETEMAJ IN FORSE

Allenamento mattutino a Veronello a porte chiuse per il Chievo partito poi alla volta della Campania dove domani, al Partenio di Avellino, svolgerà la seduta di rifinitura. Contro il Benevento i veronesi, confermano il solito 4-3-1-2. Sarà Pucciarelli molto probabilmente ad affiancare Inglese. Centrocampo formato da De Paoli, se Hetemaj non dovesse farcela, Radovanovic e Bastien. Non saranno della partita l’argentino Castro, Meggiorini e, probabilmente anche Gamberini per un risentimento muscolare ancora da valutare.