Il Maddaloni si aggiudica il secondo trofeo “Miwa Energia”

Si è conclusa la due giorni di torneo al Pala Parente per il secondo trofeo Miwa Energia. Il successo è andato al San Michele di Maddaloni che ha sconfitto nella finalissima l’Airola con il punteggio di 90-62 dopo aver battuto il Santa Maria a Vico in semifinale nella serata di venerdì. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, ad imporsi è stata la Cestistica Benevento che ha messo ko proprio il Santa Maria a Vico sul risultato di 103-71 riscattandosi dopo il ko in semifinale con Airola.

Finale 1° e 2° posto: San Michele Maddaloni – Airola 90-62

Partita quasi mai in discussione con i casertani che hanno confermato la categoria superiore rispetto a tutto il lotto delle altre partecipanti al torneo, mettendo in mostra un ottimo gioco e sopratutto molti atleti di prospettiva. Al termine della gara la premiazione delle due squadre e dei rispettivi coach da parte del dell’amministratore delegato di Miwa Energia, Michele Zullo, e del presidente Fip Campania, Manfredo Fucile con la consegna dei premi ai due migliori giocatori del torneo, Carmine Moccia (miglior giocatore assoluto) e Antonio Cioppa (miglior giovane).

Finale 3° e 4° posto: Cestistica Benevento – S. Maria a Vico 103-71

Gara equilibrata nei primi due quarti con la squadra sannita che prende il largo nella ripresa grazie alle ottime prove realizzative di capitan Iarriccio (19 punti) e dei due pivot Cavallaro (20) e Romano (18), coach Annecchiarico ha sfruttato l’assenza di Cavalluzzo per concedere molti minuti ai due giovani Liparulo e Spagnuolo che hanno ripagato con una prestazione più che positiva. Al termine della gara il presidente della Fip Campania Manfredo Fucile e l’amministratore delegato di Miwa Energia Michele Zullo hanno premiato la squadra del S. Maria a Vico, quarta classificata, ed il coach Ciro Morgillo.