Ricomincia il calciomercato. Benevento attivissimo piazza i primi tre colpi

Alla ricerca di una salvezza quasi impossibile è il Benevento, che ha messo a segno alcuno colpi. Il primo è GUILHERME, 26enne centrocampista brasiliano in scadenza con il Legia Varsavia, dove in questa stagione ha messo insieme cinque gol e due assist in 22 partite. Il secondo acquisto dei sanniti è quello di Jean-Claude BILLONG, difensore centrale francese del Maribor, mentre un altro brasiliano, l’ex Tottenham SANDRO, ha svolto le visite mediche e ora dovrebbe firmare il contratto.

Da domani ricomincia il calciomercato, con l’inizio della ‘finestra invernale’ che si concluderà a fine mese. Per alcuni scontenti dell’attuale sistemazione sarà l’occasione giusta per cercare spazio altrove, magari realizzando il sogno che si chiama Premier, oppure Real Madrid o Barcellona. E’ il caso di Paulo DYBALA, che i tabloid continuano a dare in avvicinamento al Manchester United: l’ultima voce è che Josè Mourinho pur di avere l’ex del Palermo sarebbe disposto a inserire nella trattativa Paul POGBA, che tornerebbe a Vinovo accompagnato da un conguaglio di 100 milioni di euro. E in tema di fantamercato c’è anche questa: il Real Madrid è pronto a mettere sul mercato Toni KROOS per fare cassa e arrivare al sogno NEYMAR. Lo riportano ‘Mundo Deportivo’ e ‘Don Balon’, precisando che il centrocampista tedesco piace al Manchester United, al City e al Psg. C’è poi il caso di Philippe COUTINHO, del quale si ricomincia a parlare a Barcellona. I ‘blaugrana’, pur di averlo subito, sarebbero disposti a pagare al Liverpool 150 milioni, una piccola parte dei quali verrebbero recuperati tramite cessioni di alcuni che finora hanno giocato meno, come Gerard DEULOFEU (che piace all’Inter, ma lo vorrebbe in prestito), ARDA TURAN e ALEIX VIDAL. Nella lista della spesa ‘blaugrana’ c’è anche il laziale Stefan DE VRIJ. Secondo quanto scrive il ‘Mundo Deportivo’, l’olandese sogna il Barcellona, che lo ha fatto seguire più volte, e per questo continua a prendere tempo sia davanti alle proposte dell’Inter che a quelle di rinnovo (a cifre inusuali per la Lazio) da parte del presidente Claudio Lotito. Ma De Vrij spera di prendere il posto del ‘Jefecito’ MASCHERANO, che andrà in Cina. Va detto che il Barcellona in Italia segue anche Kalidou KOULIBALY del Napoli. In casa Juventus Marko PJACA avrebbe scelto di andare in prestito allo Schalke 04, club dal quale partirà a giugno Leon GORETZKA, ma non per vestire il bianconero: il talento originario di Bochum firmerà infatti per il Bayern Monaco. La Roma proverà a cedere a gennaio BRUNO PERES, che piace al Benfica, per liberare un posto sulla fascia che sarebbe preso da Matteo DARMIAN, in uscita dal Manchester United. Gli altri elementi nel mirino dei dirigenti di Trigoria sono ALEIX VIDAL e Sime VRSALJKO, che però sembra intenzionato a rimanere nell’Atletico Madrid. Con il Sassuolo sarebbe già tramontata la possibilità di uno scambio Cengiz UNDER-Matteo POLITANO. Il Milan cerca un’alternativa a Franck KESSIE’, il cui rendimento finora non è stato convincente. Tre i nomi sul tavolo dei rossoneri spicca quello del nazionale belga Moussa DEMBELE’, che fa panchina al Tottenham. Ma la dirigenza rossonera segue anche Milan BADELJ della Fiorentina, che a giugno si svincola, e Jakub JANKTO dell’Udinese. A Bologna tiene banco il caso di Simone VERDI, cercato da Inter e Napoli. In particolare De Laurentiis potrebbe giocare d’anticipo e proverà a convincere il Bologna a cedere il suo miglior talento mettendo sul piatto il prestito di Marko ROG, che piace molto al tecnico degli emiliani Roberto Donadoni. E’ da convincere anche il giocatore, che aveva detto di voler rimanere in rossoblù fino a giugno. La Fiorentina ha invece messo nel mirino Soualiho MEITE’, 23enne centrocampista del Monaco, che però ha un ingaggio di 1 milione di euro a stagione: è un grosso ostacolo alla trattativa. Si muove anche un’altra neopromossa, la Spal, vicina a Pajtim KASAMI, ex Palermo e ora al Sion, dove non si trova benissimo: per questo gradirebbe tornare in serie A e ha già fatto sapere che Ferrara sarebbe una destinazione gradita. Per la difesa si sta tentando di far tornare dal Torino Kevin BONIFAZI. L’alternativa è EVERTON LUIZ del Partizan Belgrado. Era stato offerto anche l’altro brasiliano EMERSON SANTOS, del Botafogo, che però alla fine ha scelto il Palmeiras.