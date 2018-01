Elezioni. Gd: ufficializzati nomi candidati. A Benevento Antonio Iavarone

Un incontro sulle prossime elezioni politiche finalizzato, soprattutto, “a rivendicare uno spazio di protagonismo vero nelle liste del Pd”. E’ stato questo, oggi, l’obiettivo della direzione dei Giovani democratici. Individuati i nomi dal proporre al Pd Campania per le candidature. Vale a dire: Marco Sarracino (GD Napoli); Pasquale Fiorenzano (GD Caserta); Antonio Iavarone (GD Benevento); Lorenzo Preziosi (GD Avellino). Votata all’unanimità la candidatura del segretario regionale Francesca Scarpato. I Gd, già nelle settimane precedenti, avevano rivendicato uno spazio di protagonismo; un “necessario protagonismo per provare a recuperare una generazione ormai attratta da piattaforme virtuali e distante da uno spirito di appartenenza forte alla comunità politica democratica”. In direzione “è emersa la volontà di sostenere un criterio politico preciso: la dignità dei quadri dirigenti, individuando profili che hanno dimostrato in questi anni appartenenza, radicamento e militanza”. “Proposta che vuole rivolgersi alle nuove generazioni mostrando l’importanza di un processo partitico e di valori condivisi”, si legge nella nota.