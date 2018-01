Carenza sangue in diverse regioni, appello ai donatori. Centro Nazionale Sangue,manca in Lazio,Puglia,Campania e Toscana

Complice il picco dell’influenza in diverse regioni si stanno registrando carenze di sangue. Lo afferma il Centro Nazionale Sangue dell’Istituto Superiore di Sanità in un post sul proprio sito, in cui lancia un appello alle associazioni di donatori. “Si segnala la diffusa carenza di emazie nelle Regioni Lazio, Puglia, Campania e Toscana – scrive il Cns -, ma allo stesso tempo l’indisponibilità delle Regioni solitamente eccedentarie a compensare, e addirittura la carenza presso le Regioni Lombardia e Piemonte. Auspicando una pronta ripresa della raccolta anche grazie al prezioso contributo attivo e tempestivo delle associazioni dei donatori, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori iniziative in merito”.