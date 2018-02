3BMeteo. Ondata di MALTEMPO in settimana. Tornano pioggia e NEVE a bassa quota

Dopo una tregua ci attende una settimana di maltempo.

NUOVA ONDATA DI MALTEMPO IN SETTIMANA – La tregua della domenica sarà breve perchè un nuovo peggioramento attende l’Italia. L’alta pressione rimarrà defilata in Atlantico ma nel contempo punterà verso la Scandinavia. Sul bordo orientale dell’anticiclone una massa d’aria fredda, di recente origine artica, coinvolgerà molte Nazioni d’Europa. Il Mediterraneo occidentale e l’Italia soprattutto settentrionale verranno interessate, seppur marginalmente, dall’azione fredda, con tempo dunque che si presenterà decisamente più invernale nella nuova settimana. Insomma febbraio cambia le carte in tavola di un Gennaio decisamente mite

DA LUNEDI TORNANO PIOGGE E ROVESCI – Dopo gli avamposti della domenica notte al Nord Ovest, da lunedì il nuovo vortice depressionario si approfondirà nei pressi delle Baleari e andrà a coinvolgere anche le aree occidentali italiane. Saranno in particolare le Isole maggiori, le aree tirreniche e le regioni di Nordovest più coinvolte da qualche nuova precipitazione, nevosa anche a quote basse (200-400m) tra Lombardia, Piemonte, Liguria interna ed Emilia centro occidentale.

PIU’ FREDDO E NEVE FINO A BASSA QUOTA – Tra martedì e mercoledì il vortice di bassa pressione avanzerà verso l’Italia interessando più direttamente l’Italia. Piogge e rovesci anche temporaleschi sono attesi su diverse Regioni. La neve cadrà sull’Appennino oltre gli 800-1000m, ma a quote anche basse al Nord, specie su Nord Ovest ed Emilia centro occidentale. Le temperature saranno piuttosto basse al Nord mentre al Sud saranno più miti per i venti meridionali.