“Sono qui per la campagna elettorale di Forza Italia e non parlo di calcio”. Così il presidente della Lazio, e candidato di Forza Italia in Campania, Claudio Lotito, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un pronostico sulla partita di domani sera tra Napoli e Lazio prima di prendere parte a Benevento alla convention elettorale insieme con gli altri candidati di Forza Italia.