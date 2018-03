Elezioni. Camera, affluenza alle ore 19 nelle regioni

Queste le affluenze delle ore 19 in ogni regione per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del Ministero dell’Interno. Nelle precedenti politiche del 2013 si votò in due giorni.

Val d’Aosta 59.01% – Piemonte 61,88% – Lombardia 62,29% – Trentino Alto Adige 60,57% – Friuli Venezia Giulia 62,45 – Veneto 64,59% – Liguria 61,04% – Emilia Romagna 65,99% – Toscana 63,88% – Marche 62,22% – Umbria 64,86% – Lazio 55,47% – Abruzzo 61,29% – Molise 56,46% – Campania 52,59% – Puglia 53,68% – Calabria 49,55% – Basilicata 53,12% – Sicilia 47,06% – Sardegna 52,49%.