L’Accademia vince il derby e ora sogna l’impresa

L’Accademia vince il derby e si rilancia in classifica superando al Palaparente di Benevento nella diciannovesima giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile il Molinari Ponticelli con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-11, 25-14, 25-17).

In una gara che metteva in palio una fetta decisiva per le speranze di salvezza delle due formazioni, le giallorosse cancellano brillantemente un brutto inizio di partita rendendosi poi protagoniste di una prestazione pressoché perfetta. Dopo aver perso il primo set sul filo di lana, e per colpa dei tanti errori commessi, le beneventane tornano in campo trasformate, dominando di fatto fino alla fine. Mister Ruscello si gode una ritrovata Lucia Morgia, partita super per lei con ben 22 punti all’attivo, ma quattro sono le atlete in doppia cifra per un’Accademia in evidente crescita rispetto alle socrse settimane.

I tre punti permettono alle benevntane di accorciare dalla quartultima e quintultima posizione, in attesa della gara tra Oria e Pallavolo Teatina di domani, e di sognare una rimonta che fino a un mese fa sembrava impossibile. Di contro, invece, la sconfitta rende davvero difficilissimo il camminmo del Molinari che dopo aver vinto il primo set è praticamente scomparso dal campo, senza riuscire più a mostrare segnali di ripresa, subendo in pieno l’iniziativa avevrsaria.

La cronaca

BENEVENTO – L’Accademia recupera in extremis Dell’Ermo, assente sette giorni fa a Mesagne. E’ un derby che con ogni probabilità potrebbe risultare decisivo per chi dovesse uscirne battuto e quindi partita fondamentale per entrambe le formazioni.

Parte decisamente meglio la squadra ospite, più precisa in attacco e meglio disposta a muro, che approfitta invece di un’Accademia troppo molle ed evanescente in avvio. Le napoletane sono tranquillamente avanti fino al 17-12 quando un break di 7-0 delle giallorosse riapre il set. Si arriva punto a punto allo sprint finale che premia il Molinari con il punteggio di 25-23.

L’Accademia torna in campo nel secondo set letteralmente trasformata e da questo momento in avanti la partita diventa un monologo tutto giallorosso. L’ingresso sul parqeut di Grillo e D’Ambrosio risulta vincente, Morgia e Dell’Ermo affondano i propri colpi con una regolarità impresisionante. 25-11 e Molinari che resta a guardare.

Stesso copione anche nella terza frazione, con l’Accademia sempre avanti e padrona del campo. Il set perso sembra aver infatti sbloccato le padrone di casa che approfittano di un evidente momento di black out del Molinari. Molto bene anche Padua tra le giallorsse e 25-14 che non ammette repliche.

Il monologo giallorosso continua fino al 15-6 del quarto set quando la squadra ospite sembra avere un’ultima fiammata d’orgoglio e prova a riaprire una partita che appare compromessa. L’Accademia tuttavia spegne sul nascere ogni velleità di rimonta delle avversarie e porta a casa tre punti pesantissimi chiudendo 25-17.

Prossimo turno

Sabato prossimo l’Accademia giocherà in trasferta a Terracina (LT) contro la Futura Volley, ultima in classfica. Si tratta di un’altra partita assolutamente da vincere per continuare la rimonta in classifica.

Tabellino

Accademia Volley: Padua 16, Petruzzella ne, Tufo, Viscito, Morgia 22, Floridi, De Cristofaro (K) 2, Grillo 3, Cona, D’Ambrosio 10, Dell’Ermo 16, Pisano (L), Varricchio. All. V. Ruscello.

Molinari Ponticelli: Musella (L), Mottola ne, Manzo 6, Romano ne, Del Giudice 5, D’Aniello (K) 9, Aprea 11, Guarracino 1, Oliviero1, Rapillo, Battaglia 2, Imbimbo 11. All. F. Riccione, Vice All. V. Di Lorenzo.

Arbitri: Diana – Santabarbara.