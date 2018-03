Benevento zero punti in trasferta: nuovo record negativo.

Il Benevento, com’è tristemente noto, detiene un record negativo di cui c’è poco da essere fieri: la peggior squadra di sempre in Europa, con le 14 sconfitte di fila inanellate in altrettante giornate di campionato. Con tale record i sanniti riuscirono a battere quello del Manchester United, che durava da ben 87 anni. Ora, invece tocca sfatare un altro tabù: lo zero nella casella dei punti lontano dal Vigorito. I giallorossi sono l’unica squadra, tra i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania) a non aver ancora fatto risultati in trasferta. La prossima partita fuori casa sarà il 31 marzo all’ Olimpico contro la Lazio, dove si spera che anche questo tabú venga finalmente infranto. Nel frattempo domani riprende la preparazione per gli uomini di De Zerbi, dopo il riposo di oggi. Per la gara contro il Cagliari di domenica 18 Marzo, si spera di recuperare, almeno per la panchina, Sandro e D’Alessandro. Squalificato Del Pinto, rientrerà Viola dopo aver scontato il turno.