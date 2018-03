Al via il corso di dirigenti di società di calcio

Prenderà il via mercoledì 21 marzo alle ore 15.30 il corso per dirigenti delle società di calcio che si terrà presso il Salone d’ Onore del Coni di Benevento in via Rivellini, ingresso 5. L’iniziativa, di assoluto rilievo finalizzata alla formazione dei dirigenti che operano nelle società sannite, vedrà la presenza dei vertici regionali della Figc. Sarà, infatti, presente il presidente del Comitato Campania Salvatore Gagliano accompagnato dal suo vicario Giovanni Pasquariello, dal vice presidente Carmine Zigarelli, dal consigliere regionale Antonio Tarantino e dal delegato assembleare delle società sannite Giulio Iacoviello. Gli onori di casa saranno fatti dal delegato provinciale del Coni, Mario Collarile e dal presidente provinciale della Figc, Antonio D’Argenio.

Il corso prevede dieci incontri, con cadenza settimanale, che verteranno non solo sulle materie tipiche del mondo del calcio come i regolamenti del gioco e le Carte Federali, ma anche su argomementi di diritto societario, amministrativo e di medicina della sport.