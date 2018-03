Meteo – Tanta neve a Potenza, neve anche ad Avellino e Campobasso. Sarà una giornata pienamente invernale al Sud.

LIVE, MALTEMPO AL SUD E ISOLE, NEVE A QUOTE BASSE – Come nelle attese l’ennesimo vortice ciclonico sta interesssando questa volta Sud, Sicilia e Sardegna con nubi, piogge e rovesci diffusi, localmente anche intensi. Dalla mezzanotte si registrano punte di oltre 20-25mm su Sicilia settentroinale ed orientale, bassa Campania e Puglia centrale in particolare sul barese. Il richiamo di aria fredda sta determinando oltre a un netto calo termico anche neve a quote molto basse: nevica fino a 300-600m di quota tra Molise, medio-alta Puglia, Lucania e Campania. Neve sulla Daunia, ad Avellino e Campobasso, neve copiosa in Basilcata e in particolare proprio a Potenza ( fino a 15 cm per ora, una delle nevicate marzoline più intense degli ultimi anni ), neve sul Gargano. Neve per ora invece mediamente oltre i 900-1200m tra Calabria e Sicilia, a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Nevica anche sui rilievi della Sardegna fin verso i 600m.

VENTI FORTI E MARI AGITATI, TANTI DANNI IN CALABRIA – I venti si mantengono molto intensi a causa della presenza del ciclone, in rotazione tra Grecale, Tramontana e Maestrale, con raffiche di 50/60km/h non solo al Centrosud ma anche al Nord, in particolare su triestino e Ponente Ligure. Raffiche da Nord anche di oltre 70km/h sulla Sardegna specie orientale. Intanto si fa la conta dei danni delle violente mareggiate che ieri hanno colpito il basso Tirreno: in particolare tra Maratea e cosentino tirrenico il mare è letteralmente entrato nei porti, strade e persino case prospicienti alla costa, provocando tanti danni e anche interruzioni di strade. Tra i comuni più colpiti Fuscaldo marina, Paola, San Lucido, Amantea, Torremezzo, Gizzeria Lido, Nocera Terinese, Belvedere Marittimo, Scalea, Cetraro. In alcuni casi le onde riescono a spingersi fin sulle strade interne dei paesi, trascinando detriti con significative ripercussioni sul drenaggio delle acque.

MIGLIORA AL NORD MA CLIMA MOLTO FREDDO – Nel frattempo torna a splendere il sole al Nord ma anche in Toscana, pur con clima particolarmente rigido. Locali gelate si sono avute fino in pianura al Nord, ma in montagna il clima risulta particolarmente gelido, con minime fino a -12/-13°C a 1300-1500m sulle Dolomiti, -11°C ad Asiago, ben -20°C a Livigno.

METEO PROSSIME ORE – Perturbato al Sud con piogge diffuse e locali temporali, più intensi tra Sicilia e Calabria, nonchè sulla Puglia centrale, con possibili grandinate. Neve a quote collinari tra Campania, Lucania, Puglia, neve anche sulle Murge entro sera; fiocchi in collina pure in Molise ma qui i fenomeni saranno più deboli. Tra Calabria e Sicilia quota neve in calo sin verso i 700-1000m, ma non esclusi a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Qualche fiocco di neve in collina anche in Abruzzo, specie meridionale, e sui Sibillini. Venti in ulteriore rinforzo tra Grecale e Maestrale con raffiche di oltre 70/80km/h al Sud e mari agitati. Sole prevalente al Nord , Toscana, alto Lazio, ancora variabilità sulle Marche.