“La Chiesa intitolata a San Pio di farà”. Costituito Comitato pro erigenda Chiesa San Pio

“La Chiesa intitolata a San Pio si farà” è questa la volontà emersa al termine dell’assemblea che ha visto la partecipazione di circa una cinquantina di persone in rappresentanza di un quartiere che racchiude oltre a numerosi residenti di via Avellino, quelli del parco Sogene, parco Verde, parco Mascioli, via Intorcia e delle contrade limitrofe.

L’assemblea ha sottolineato la necessità di dotare la città di Benevento una “vera “ Chiesa intitolata al Santo venerato in tutto il mondo e sollecitati anche dalla visita del Santo Padre avutasi sabato scorso, è emerso che infatti non è più sostenibile continuare le attività liturgiche in un locale non conforme per il culto messo a disposizione dallo IACP presso il complesso di Via Saragat, in quanto se pur decoroso, da più di dieci anni indicato come provvisorio in attesa dell’erigenda Chiesa voluta inizialmente dalla Curia, dal Comune di Benevento e dallo stesso IACP con un progetto già approvato.

“ Ora è giunto il momento di passare ai fatti” questo è stato l’appello unanime dell’assemblea che ha così deciso di “ mettersi in proprio” e costituire un comitato pro erigenda Chiesa San Pio, che a breve sarà ufficializzato con l’organigramma statutario e le iniziative poste in essere per la raccolta fondi.

Inoltre, ha poi chiesto al Vice Parroco Don Maurizio Lombardi, invitato per l’occasione, di farsi promotore nei confronti del Arcivescovo Mons. Felice Accrocca della richiesta di istituire ufficialmente la Parrocchia San Pio, visto che circa un paio di anni fa, fu già effettuata in tal senso una raccolta di circa un migliaio di firme dei residenti. Don Maurizio Lombardi rispondendo ai presenti ha assicurato che tale richiesta fu a suo tempo inoltrata tramite il Vicario Generale dell’epoca Don Pompilio Crispino, e che si farà portavoce prima possibile delle istanze sottopostegli.

Il costituendo comitato pertanto rivolge un invito a quanti desiderino apportare il proprio contributo in termini di volontariato, e per ricevere informazioni per l’iniziativa intrapresa, di rivolgersi presso i locali dell’oratorio di Via Saragat, tutte le sere a partire dalle 17,00.

COMITATO PRO ERIGENDA CHIESA SAN PIO