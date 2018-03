3Bmeteo. Tendenze settimana: Verso un peggioramento prima di Pasqua

Giovedì 29: Nuvoloso al Nordest e Toscana con piogge sparse, soleggiato altrove. Venerdì 30: Instabile al Nord e su parte del Centro, Più soleggiato con Scirocco e clima mite al Sud. Sabato 31: Instabile al Centronord con piogge e temporali, meglio al Sud.

Domani, Giovedì 29 Marzo

Nord: Nuvoloso con piovaschi su est Liguria, Lombardia e Triveneto con neve dai 1600m, schiarite al Nordovest. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 15.

Centro: Nuvolosità irregolare in Toscana con qualche pioggia all’interno, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 18.

Sud: Qualche addensamento mattutino sul Tirreno ma senza fenomeni di rilievo, più soleggiato o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18.

Dopodomani, Venerdì 30 Marzo

Nord: Nuvoloso, piogge sparse in intensificazione serale con alcuni temporali sulle zone centro-occidentali. Neve dai 1600m. Temperature stabili, massime tra 12 e 16.

Centro: Nubi irregolari su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge sparse in intensificazione in serata, parzialmente soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19.

Sud: Cieli sereni o poco nuvolosi offuscati dal transito di qualche innocua nube medio alta stratificata. Temperature in sensibile rialzo, massime tra 17 e 23.

Fra 3 giorni, Sabato 31 Marzo

Nord: Instabile con piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio, specie su Liguria e pedemontane alpine. Neve dai 1300m. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.

Centro: Instabile su Sardegna e Tirreno con piogge, qualche temporale sulla costa e fenomeni in sconfinamento diurno all’Adriatico. Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

Sud: Nubi in aumento sulle regioni tirreniche con piogge in estensione da Campania a Calabria e Lucania. Più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 15 e 22

Tendenza per domenica, 01 aprile 2018 Nord: Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia moderata sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Sereno altrove.

Tendenza per lunedì, 02 aprile 2018 Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno altrove. Al nord est: Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Sereno sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.