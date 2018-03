3BMETEO ITALIA. Maltempo tra venerdì e sabato, piogge anche intense

Imminente peggioramento delle condizioni meteo per l’avanzata di un sistema depressionario che dall’Europa occidentale (Golfo di Biscaglia) si muoverà verso il comparto centro-orientale (area alpina e danubiana), influenzando soprattutto il Centronord Italia.

PROSSIME ORE – Piogge e rovesci sparsi al Nord, in particolare a ridosso di Alpi, Prealpi e alte pianure, anche intensi specie tra alto Piemonte e nordovest Lombardia; fenomeni molto più isolati sulla Valpadana centro-meridionale con spazio anche per delle aperture. Neve sulle Alpi mediamente oltre i 1300/1700m. Tende a peggiorare anche al Centro con qualche pioggia o temporale nella seconda parte della giornata, specie su Sardegna, bassa Toscana, Umbria, alto Lazio, in occasionale sconfinamento al versante adriatico, specie tra Romagna e Marche. In genere asciutto al Sud sebbene con transito di nuvolosità irregolare e al più qualche isolato breve piovasco.

MALTEMPO SABATO – Spiccata instabilità con frequenti piogge e rovesci, spesso a sfondo temporalesco sui versanti tirrenici e dal pomeriggio qua e là anche sulla Valpadana e le zone pedemontane del Nord. Neve sulle Alpi orientali dai 1200/1400m, anche a quote più basse a ovest per l’avanzata di aria polare marittima. Calo della quota neve inoltre sull’Appennino centrale verso sera, dai 1500/1600m fin verso i 1000/1100m. Non esclusi acquazzoni o temporali particolarmente intensi tra basso Lazio e Campania entro sera; coinvolti dalle precipitazioni inoltre la Sardegna e il basso versante tirrenico in genere; solo qualche sconfinamento sui settori adriatici centro-meridionali.