Calcio: scontri pre Udinese-Napoli, emessi altri 10 Daspo. Provvedimento Questura di Udine. Si aggiungono ad altri 34

La Questura di Udine ha emesso altri 10 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, tutti friulani, coinvolti nei disordini scoppiati prima dell’incontro di campionato tra Udinese e Napoli del 26 novembre scorso all’esterno dello stadio Friuli Dacia Arena. I provvedimenti emessi oggi si aggiungono ai 34 di divieto di accesso a manifestazioni sportive emessi dal Questore Claudio Cracovia nei confronti di altrettanti sostenitori del Napoli. I tifosi sono stati individuati al termine di tre mesi di indagini della Digos con l’ausilio dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne allo stadio, delle immagini riprese dalla Polizia scientifica durante i disordini e dell’ausilio della Questura di Napoli. I 10 sono stati anche denunciati per i reati di lancio di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e travisamento. A seguito del Daspo non potranno accedere alle manifestazioni per un periodo che va da uno a cinque anni. Due di loro, già noti, hanno anche l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria all’inizio e alla fine delle partite dell’Udinese.