3BMETEO ITALIA. Nuova moderata perturbazione, piogge anche intense

Una nuova perturbazione atlantica giungerà da ovest sulla nostra Penisola nella seconda parte di mercoledì, investendo soprattutto le regioni settentrionali ma nel corso di giovedì anche quelle centrali. Piogge e rovesci andranno intensificandosi a partire dal pomeriggio al Nordovest, in estensione poi a Toscana e Nordest. Entro le prime ore della notte i fenomeni coinvolgeranno in modo sparso anche le regioni centrali, insistendo nel corso di giovedì soprattutto sul versante adriatico e l’Appennino centrale. Qualche piovasco non mancherà inoltre sulla Sardegna, sul finire di giovedì anche tra Campania, Molise e Gargano, a tratti sulla Sicilia settentrionale; sul resto del Sud il clima rimarrà invece più asciutto e il tempo abbastanza soleggiato.

MALTEMPO ANCHE INTENSO – Piogge anche di forte intensità colpiranno tra la serata di mercoledì e le prime ore di giovedì soprattutto Liguria, medio-alto Piemonte, Valle d’Aosta, fascia prealpina e pedemontana di Lombardia e Triveneto, parte della Garfagnana. Precipitazioni meno intense, ma comunque di moderata intensità potranno coinvolgere giovedì Lazio interno, Umbria, Marche e Abruzzo occidentale.

NEVE SULLE ALPI – La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1400/1800m di quota, a quote più basse al Nordovest fin verso i 1200m sull’alto Piemonte ma anche a 900/1000m sulle Alpi cuneesi. Più di mezzo metro di neve fresca atteso oltre i 2000m.

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI – Da venerdì tempo più asciutto anche se con passaggio di nuvolosità irregolare e qualche spunto instabile ancora al Nord, specie su Alpi, Nordovest e alta Toscana. Sabato complessivamente discreto, mentre domenica tende a peggiorare.