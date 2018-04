3BMeteo / ASSAGGIO D’ESTATE su alcune regioni con SUPER ANTICICLONE. Ecco QUANTO DURERA’

Impennata termica nei prossimi giorni con temperature da inizio giugno al Nord, punte di 28°C.

LUNGA FASE STABILE CON SUPER ANTICICLONE, ECCO FINO A QUANDO – Vasto e potente anticiclone dal cuore molto caldo staziona sull’Europa centrale, mantenendo le perturbazioni atlantiche a distanze ‘siderali’ dal Mediterraneo e determinando un clima praticamente estivo su diversi Stati. Fino al weekend l’alta pressione manterrà il proprio baricentro sul comparto europeo centrale per poi spanciare sul Mediterraneo nei giorni a seguire. Avremo dunque tempo in prevalenza stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo almeno fino al 25 aprile compreso. Entro fine mese l’anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento a partire dal Nord con qualche nota instabile in più.

RESIDUI TEMPORALI AL SUD, ISOLE – Il Sud rimarrà tuttavia ancora esposto a qualche rovescio o temporale anche di forte intensità, in particolare la Sicilia dove i fenomeni insisteranno almeno fino a domenica, ma anche su Sardegna, Calabria. Giovedì qualche fenomeno possibile anche su basso Lazio, Campania. Maggiori dettagli in questo articolo.

CALDO IN AUMENTO, TEMPERATURE DA INIZIO GIUGNO E PUNTE DI 28°C – Le temperature saranno in costante aumento con caldo in intensificazione dapprima soprattutto al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania, dove tra venerdì e sabato le massime raggiungeranno i 25-26°C ma con punte locali di 27-28°C. In Val d’Adige non esclusi persino picchi vicini ai 30°C. Farà caldo anche sulle Alpi con punte di oltre 21-22°C a 1000m e fino a 19-20°C a 1500m, con zero termico diurno oltre i 3000m ( ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE! ). Farà invece più fresco al Sud ma soprattutto lungo i versanti adriatici, dove fino al weekend le massime non dovrebbero in genere superare i 20-22°C. Su queste regioni l’aumento termico si farà sentire soprattutto nella prossima settimana, contestualmente ad un lieve calo al Nord e sulle centrali tirreniche ( con clima comunque molto mite ).