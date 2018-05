Benevento 5, ipotesi trasferimento nel campionato molisano

In casa Benevento 5 continua a tenere banco l’ipotesi, tutt’altro che remota, di un possibile trasferimento del sodalizio giallorosso nel campionato molisano.

La società sannita, dopo aver valutato la fattibilità di questo scenario, è pronta ad andare avanti nel suo intento ed a breve i dirigenti del Benevento 5 si recheranno alla Figc di Campobasso per capire meglio come muoversi.

“I primi contatti informali – ha affermato Marco Maio, presidente del Benevento 5 – ci hanno fatto capire che si tratta di un tipo di operazione realizzabile e nel minor tempo possibile cercheremo di sondare ulteriormente il terreno.

Il Comitato molisano ci accoglierebbe a braccia aperte, ma come ha già avuto modo di dire il dg Antonio Collarile nei giorni scorsi, la nostra non sarà una fuga per fare un torto a qualcuno, quanto piuttosto un modo per tutelarci.

La gestione troppo accentratrice del Comitato campano, rivolta ed attenta soprattutto nei confronti delle società napoletane e casertane, non ci ha soddisfatti e l’assenza dei nostri ragazzi dalle convocazioni per le varie Rappresentative giovanili non ha fatto altro che confermare questo nostro convincimento.

Abbiamo vinto per due anni di fila la fase provinciale Allievi, raggiunto la finale di Coppa Campania Juniores e siamo arrivati secondi nel nostro girone con l’under 19 nazionale, sintomo che qualcosa di buono nel Sannio con i giovani siamo stati in grado di farla ma tutto questo non ha avuto alcun riscontro a livello regionale.

A questa situazione, poi, va aggiunto quello che ha dovuto subire la prima squadra in C1, vittima di evidenti disparità di trattamento al netto di alcuni referti arbitrali che nel nostro caso hanno generato delle multe pesanti.

Non è questa la nostra idea di calcio a 5 e per questo, ricevendo anche gli apprezzamenti da parte di altre società, stiamo valutando di andare in Molise.

Siamo campani anche noi come tutti gli altri e pretendiamo lo stesso tipo di rispetto e considerazione”.