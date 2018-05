A.O. Rummo. Regione: Ok a 36 assunzioni. In arrivo 2 cardiologi

La Direzione Generale dell’A.O. Rummo di Benevento esprime profonda soddisfazione per la comunicazione ufficiale con la quale la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania ha autorizzato in via straordinaria, in anticipazione sul contingente di dipendenti che ha cessato o cesserà per quiescenza o dimissioni il proprio rapporto di lavoro con l’Azienda Ospedaliera nell’anno in corso, l’assunzione di ben 36 unità di personale, tra cui – come preannunciato qualche giorno fa dal Manager Dott. Renato Pizzuti – 2 dirigenti medici cardiologi, andando così immediatamente a scongiurare il rischio di riduzione delle attività assistenziali.

Il reclutamento dei due cardiologi, considerato una priorità per il buon funzionamento del reparto, avverrà in tempi brevi, attingendo dalla specifica graduatoria ancora valida presso l’A.O. “G. Rummo”.

Va, inoltre, sottolineato che si avvia a conclusione l’iter amministrativo per l’acquisizione di nuove tecnologie, atte a supportare ulteriormente le performances della prestigiosa Unità Operativa Complessa di Cardiologia interventistica ed UTIC.

Il Direttore della predetta Unità, Dott. Marino Scherillo, da parte sua, nel manifestare vivo compiacimento per l’assunzione di nuovo personale, che contribuisce a risolvere la potenziale criticità prospettata, precisa che non vi è mai stato un reale rischio di sospensione del servizio h24 di emodinamica, smentendo in tal modo le voci recentemente circolate.

Il Dott. Renato Pizzuti ed il Dott. Marino Scherillo si dichiarano certi che detto potenziamento varrà a favorire ed amplificare la fiducia dei cittadini sanniti nei confronti della struttura ospedaliera di riferimento provinciale, nella convinzione che la sanità pubblica sia un bene comune da tutelare.