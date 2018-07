NUOVO POLO AMMINISTRATIVO NELL’EX CASERMA PEPICELLI. L’AREA SARÀ RIQUALIFICATA CON UN INVESTIMENTO DI 48,5 MILIONI DI EURO

Parte il percorso di riqualificazione dell’ex Caserma Pepicelliuna struttura di più di 40.000 metri quadrati situata in una zona centrale di Benevento. L’edificio sarà trasformato in un polo amministrativo in grado di ospitare le sedi territoriali di 9 pubbliche amministrazioni attualmente dislocate in diverse aree della città: l’operazione garantirà un risparmio di spesa pubblica pari a circa 1,15 milioni di euroannui, grazie alla chiusura di tutti i contratti di affitto con le strutture private che oggi ospitano questi uffici e consentirà allo stesso tempo di offrire un servizio più efficiente e integrato ai cittadini. Le Amministrazioni che saranno raggruppate nell’ex struttura militare sono la Ragioneria di Stato, la Commissione Tributaria, l’Archivio di Stato del Mibac, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del lavoro, il Tribunale, la Guardia di Finanza e il Ministero della Giustizia.

Questa imponente operazione di rigenerazione urbana, insieme ad altre in programmazione, è al centro dell’intesa che mira a sostenere e promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nel territorio del Comune di Benevento, firmata oggi nell’auditorium San Vittorino dal direttore generale dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggie dal Sindaco Clemente Mastella.

“Stiamo investendo 48,5 milioni di europer trasformare uno spazio inutilizzato, come quello dell’ex Caserma Pepicelli, in un Federal Building dove riunire tutti i servizi amministrativi di Benevento creando un unico polo con 9 pubbliche amministrazioni dove lavoreranno ben 560 persone – dichiara Roberto Reggidirettore dell’Agenzia del Demanio – un’operazione di grande impatto che ci consentirà di recuperare un bene dello Stato, rivitalizzare l’immobile e tutta l’area circostante e generare un significativo risparmio di spesa pubblica, azzerando i contratti di locazione passiva. Proprio questa settimana – precisa Reggi– partirà la gara pubblica, con un valore a base d’asta di circa 1 milione di euro, per affidare a professionisti del settore la progettazione dell’intervento che sarà ultimata entro settembre 2019. ”

“Siamo i primi in Campania a fare questa importante operazione per la città, trasformando l’ex caserma Pepicelli in un polo amministrativo e finanziario dove ospitare le amministrazioni statali in locazione, e non solo, attualmente presenti sul territorio comunale. Nell’ottica di una spending review praticata a livello centrale – sottolinea Clemente Mastella– l’iniziativa consentirà un notevolissimo risparmio. I cittadini, inoltre, trarranno enormi vantaggi dall’accorpamento dei vari servizi in un’unica struttura, con conseguenti nuove possibilità occupazionali derivanti dall’indotto che si prospetta si verrà a creare in quella realtà. Soprattutto, attraverso la realizzazione di questa sorta di “federal building” e grazie all’eliminazione degli attuali costi di locazione degli immobili – conclude Mastella– scongiuriamo il rischio di perdere alcuni di questi servizi a vantaggio di altre realtà territoriali, e non è certo questo un aspetto marginale per una città che ha già patito abbastanza con il passaggio a città vicine di servizi qualificati e centrali”

L’intesa sottoscritta tra Agenzia del Demanio e Comune di Benevento permetterà inoltre di mettere in campo una vera e propria strategia condivisa per la gestione degli immobili pubblici sul territorio capace di valorizzare la naturale vocazione culturale della città. Un altro bene già individuato è “l’ex ufficio del direttore del Carcere di San Felice”, immobiledi proprietà dello Stato nel centro storico di Benevento che sarà inserito nel portafoglio immobiliare di Valore Paese – Cammini e Percorsi, progetto dell’Agenzia nato per trasformare in stazioni di servizio e assistenza dedicate ad amanti del turismo lento i beni in disuso lungo cammini storico religiosi e ciclovie.