VIOLENTA PERTURBAZIONE IN SPOSTAMENTO VERSO IL SUD 

Sarà una batosta anche per il Centro-Sud,

non solo per il Nord, che per così dire le ha già prese. Temporali e

grandinate stanno interessando o hanno interessato il Lazio come a

Roma, la Romagna come a Rimini, le Marche, l’Abruzzo, qualche zona

della Toscana centrale (specie il senese), ma in Campania anche il

casertano.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della giornata le

regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio, Basilicata e

Calabria verranno raggiunte da grandinate, e purtroppo saranno pure

possibili trombe d’aria o marine lungo le coste. Prestare attenzione

lungo le coste adriatiche, specie in provincia di Ascoli Piceno,

Teramo, Pescara e Chieti dove si potrebbero verificare improvvisi e di

difficile previsione nubifragi intensi che potrebbero colpire anche le

province di Caserta, Napoli, Benevento, Matera, di Foggia con relativi

allagamenti e disagi per la circolazione stradale.