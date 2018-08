UDINESE- BENEVENTO: RIPRESA E PROGRAMMA DI LAVORO

Conquistato il pass per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, il Benevento ha proiettato subito le sue attenzioni al match di sabato prossimo in casa dell’Udinese. Il programma di allenamenti della settimana è stato così strutturato: questa mattina, seduta defaticante per coloro che sono scesi in campo domenica sera contro l’Imolese, test amichevole contro la formazione Primavera, invece, per il resto del gruppo. La giornata di martedì sarà dedicata al riposo mentre da mercoledì si tornerà al lavoro con sessioni mattutine. Fissata per venerdì la partenza per Udine. Sabato in mattinata risveglio muscolare in attesa della gara serale alle 20.00 al “Friuli Dacia Arena”.