La società Udinese Calcio ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Udinese-Benevento, in programma sabato 11 agosto, ore 20.00, presso lo stadio “Friuli Dacia Arena” di Udine. I biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) potranno essere acquistati, senza obbligo di Tessera del Tifoso, presso i punti vendita Listicket e online sul sito www.listicket.it. Il prezzo è di € 10. Non è consentito effettuare il cambio utilizzatore.