TRUFFA, ARRESTATO 49ENNE PREGIUDICATO DAI CARABINIERI

In data odierna, a conclusione di attività d’indagine avviata a seguito di denuncia sporta da cittadino del posto, i militari della stazione di Guardia Sanframondi deferivano in stato di libertà all’A.G. di Benevento per truffa L.G. 49enne napoletano pregiudicato. Predetto si faceva versare su conto corrente a lui riconducibile 250.00 euro a titolo di caparra per l’affitto di un inesistente appartamento per le vacanze in una nota località marina della Toscana. Dopo aver incassato la somma, si rendeva irreperibile. Ovviamente la vittima si accorgeva del raggiro solamente nel momento in cui si recava sul posto non trovando alcun appartamento in locazione.