3BMETEO ITALIA. Dopo Ferragosto temporali sempre in agguato al Centro-Sud. Più sole al Nord, ma nuove insidie dal WEEKEND

Pressione in graduale recupero da Ovest, ma l’instabilità si rinnoverà nelle ore diurne al Centro-Sud. Più soleggiato al Nord, ma nel weekend insidie in arrivo sulle Alpi.

SITUAZIONE. La perturbazione che nella giornata di Ferragosto ha interessato le regioni centro-meridionali si allontanerà dallo Stivale entro giovedì, ma al suo seguito rimarrà attiva una blanda circolazione depressionaria in prossimità del tacco dello Stivale, responsabile di nuovi temporali che nei prossimi giorni si riattiveranno lungo la dorsale centro-meridionale, specie nelle ore diurne. Miglioramento più deciso invece al Nord, raggiunto da un promontorio dell’alta pressione, anche se nel weekend infiltrazioni umide da Ovest causeranno una ripresa dell’instabilità soprattutto sulle zone alpine.

GIOVEDI‘. Il fronte si attarda al Sud e sulle isole con piogge e temporali sparsi, specie sulle zone interne peninsulari, seppur con fenomeni in attenuazione serale. Meglio al Nord, con prevalenza di sole, così come su Toscana, Umbria e Marche.

VENERDI‘. Prevalenza di sole al Nord, salvo qualche temporale in arrivo sulle Alpi, specie occidentali. Maggior variabilità al Sud e sulle isole, con formazione di rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio lungo la dorsale peninsulare e con locali sconfinamenti alle zone costiere.

TENDENZA WEEKEND. Variabile sulle Alpi con qualche temporale pomeridiano, specie sabato su quelle centro-occidentali, soleggiato in prevalenza sul resto del Settentrione. Al Centro-Sud disturbi sulle regioni del basso Tirreno e lungo la dorsale centro-meridionale con occasione per altri rovesci o temporali, più soleggiato su ioniche e adriatiche. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.