TERREMOTO: NEL POMERIGGIO RIAPRIRA’ AL TRAFFICO LA “BIFERNINA”

Sarà riaperta al traffico a partire dal primo pomeriggio di oggi la tratta della strada statale 647 ”Fondo Valle del Biferno” dal km 47,600 al km 63,400, precedentemente

interdetta in via precauzionale, dalla notte del 17 agosto, a seguito

degli eventi sismici che hanno interessato il Molise. Anas ha

completato le principali attività di monitoraggio visivo e strumentale

sulle 9 opere d’arte situate nei circa 15 km di strada chiusa al

traffico ed ha condiviso con il Territorio questa mattina (durante una

riunione tenutasi presso la Prefettura di Campobasso, nell’ambito del

Centro Coordinamento Soccorsi) gli esiti di tali verifiche, che, in

buona sostanza, non hanno evidenziato danneggiamenti tali da

compromettere la stabilità delle opere.

In ogni caso, lungo la tratta compresa tra il km 48,800 ed il km

60,700, sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione,

aventi carattere temporaneo in previsione di interventi manutentivi

pianificati su alcune opere d’arte: in particolare per i mezzi di

massa superiore alle 44 tonnellate sarà attivo il divieto di transito,

mentre per i veicoli di massa uguale o superiore a 7,5 tonnellate sarà

istituito il distanziamento obbligatorio a 100 metri; vigerà inoltre,

per tutte le categorie di veicoli, il limite di velocità di 50 km/h ed

il divieto di sorpasso.