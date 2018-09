Calcio. Campionato Primavera 2 2018/19: organico, gironi e calendario

La LNPB organizza il Campionato Primavera 2 2018/2019 ai sensi dall’art. 58, comma 3, delle N.O.I.F., partecipato dalle Società della Serie A TIM 2018/2019 e della Serie BKT 2018/2019, non iscritte al Campionato Primavera 1 TIM 2018/2019 “Trofeo Giacinto Facchetti”.

Il Campionato Primavera 2 2018/2019 sarà partecipato da 23 Società, suddivise in due gironi: il Girone A, composto da 12 squadre, e il Girone B, composto da 11 squadre.

A) ORGANICO

ASCOLI CALCIO 1898 F.C.; U.S. LECCE; BENEVENTO CALCIO; A.S. LIVORNO CALCIO; BOLOGNA F.C. 1909; CALCIO PADOVA; BRESCIA CALCIO; PARMA CALCIO 1913; CARPI F.C. 1909; A.C. PERUGIA CALCIO; A.S. CITTADELLA; DELFINO PESCARA 1936; COSENZA CALCIO; U.S. SALERNITANA 1919; U.S. CREMONESE; S.P.A.L. 2013; F.C. CROTONE; SPEZIA CALCIO; FOGGIA CALCIO; VENEZIA F.C.; FROSINONE CALCIO; HELLAS VERONA F.C.; S.S. LAZIO

B) COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A: Bologna, Brescia, Carpi, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Padova, Parma, Salernitana, Spal, Spezia, Venezia.

GIRONE B: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Lazio, Lecce, Livorno, Perugia, Pescara.

CALENDARIO

FASE A GIRONI:

andata ritorno

1a giornata 15/09/2018 19/01/2019

2a giornata 22/09/2018 26/01/2019

3a giornata 29/09/2018 02/02/2019

4a giornata 06/10/2018 09/02/2019

5a giornata 20/10/2018 16/02/2019

6a giornata 27/10/2018 23/02/2019

7a giornata 03/11/2018 02/03/2019

8a giornata 10/11/2018 09/03/2019

9a giornata 24/11/2018 30/03/2019

10a giornata 01/12/2018 06/04/2019*

11a giornata 08/12/2018 20/04/2019

* In caso di qualificazione alla finale di Primavera TIM Cup, prevista nelle date di venerdì 5 aprile (gara di andata) e venerdì 12 aprile (gara di ritorno), la partita della 10a giornata di ritorno della/e Società partecipante/i sarà recuperata martedì 16 o mercoledì 17 aprile.

PLAY-OFF PROMOZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 1:

Le date di play-off di promozione al Campionato Primavera 1 2019/2020 saranno oggetto di separata e apposita comunicazione.

Potrebbe essere prevista inoltre l’organizzazione di una gara per l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 2018/2019, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, eventualmente oggetto ulteriormente di separata e apposita comunicazione.

Ecco il calendario: C.U.-LNPB-n.-22-del-04.09.18-Calendario-Campionato-Primavera-2-2018-2019