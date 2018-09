TRENO STORICO SANNIO, PIENONE E FESTA ALLE FERMATE DI TELESE E MORCONE

Bagno di folla alla stazione di Telese Terme e vagoni “sold-out” fino alla fermata Morcone.

Riprende con un nuovo pienone di turisti la corsa lenta del “Sannio Express”, il treno storico di Fondazione Fs-Regione Campania, che 2 si è arricchito di un nuovo importante tassello: la fermata alla stazione ferroviaria di Telese Terme. Il treno, partito dalla stazione di Napoli e diretto a Morcone, ha fatto tappa nel centro termale, accolto da residenti e curiosi che hanno festeggiato gli oltre cento passeggeri scesi a Telese. A fare gli onori di casa il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, e tutte le fasce tricolori dei centri della valle Telesina: “Il treno storico “Sannio Express” – ha puntualizzato il sindaco nel suo intervento – troverà a Telese Terme la porta d’accesso per tutti i comuni della zona. In questo modo riusciremo, lavorando in sinergia, ad esaltare le nostre qualità, dal turismo termale a quello enogastronomico, dall’artigianato tipico ai percorsi naturalistici”. Festa grande nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Telese, tra degustazioni, mostre fotografiche, convegni alle Terme e visite guidate. Presente all’inaugurazione Costantino Boffa, consigliere del presidente della Regione Campania, ma sopratutto delegato per conto di Palazzo S.Lucia, per l’attuazione del Protocollo d’Intesa del progetto: “L’obiettivo 2019 – ha sottolineato Boffa – è quello di prevedere e realizzare pacchetti turistici formula weekend con l’arrivo del treno storico il venerdì e la partenza la . Telese Terme è una fermata fondamentale per l’attuazione di questa idea-progetto, proprio perchè ci permetterà di creare una sorta di gemellaggio con Pietrelcina, al fine di passare dall’escursionismo al turismo vero e proprio. Solo così possiamo davvero esaltare il Sannio. In un periodo in cui si comprimono i servizi – ha chiosato il delegato regionale – pensiamo invece a riaprire le stazioni e dare nuovi segnali al territorio”.

Il “Sannio Express” ha poi proseguito la sua corsa “slow” passando per Benevento, Pietrelcina, Campolattaro e Pontelandolfo fino a giungere a Morcone dove era in programma, grazie anche al supporto di “Sannio Autentico”, la giornata conclusiva de “I Paesi dell’Acqua”, importante appuntamento incentrato sulla tutela delle risorse naturali e idriche alla cui realizzazione hanno partecipato anche associazioni provenienti da altre regioni d’Italia. A bordo del “Sannio Express” i turisti hanno potuto conoscere le bellezze del territorio, fermata dopo fermata, grazie all’ausilio di una guida specializzata. Una volta scesi a Morcone i turisti si sono rifocillati con un pranzo “made in Sannio” per poi godersi un percorso guidato nel cuore del borgo alla scoperta dei fontanili.

Il “Sannio Express” riprenderà il suo percorso 23 settembre, in partenza da Salerno: una giornata speciale visto che sono previste iniziative a Pietrelcina e Morcone per la festa liturgica in onore di San Pio, oltre alla riattivazione ed all’inaugurazione della fermata ferroviaria di S.Croce del Sannio, ultima tappa campana del “Sannio Express” che si prepara, nei prossimi mesi, a varcare i confini regionali ed arrivare a Sepino, in Molise.