CALCIO. Campionato primavera 2. Al via sabato 15. C’è anche il Benevento.

Parte asabato 15 il campionato primavera dei giallorossini.Una primavera2 che vede ai nastri di partenza 23 squadre partecipanti, suddivise in due gironi da 12 e 11 squadre.

GIRONE A: Bologna, Brescia, Carpi, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Padova, Parma, Salernitana, Spal, Spezia, Venezia.

GIRONE B: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Lazio, Lecce, Livorno, Perugia, Pescara.

La prima gara per i giallorossini sabato 15 contro il Frosinone sul nuovo manto erboso del Carmelo Imbriani.

Intanto, sabato pomeriggio la squadra è stata impegnata nell’ultima amochevole contro i giallorossini della capitale. Buona la prestazione dei ragazzi allenati da quest’anno da Pasquale Bovienzo.Risultato finale 2 a 0 per la Roma con reti 11′ Buso (AS Roma Primavera), 47′ Coccia (AS Roma Primavera).