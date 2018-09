Il  Capitano Vincenzo Falce al Comando della Compagnia Carabinieri di Benevento 

Il Comandante Provinciale Col. Alessandro Puelporge un saluto di benvenuto e di proficuo lavoro al nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Benevento, il Capitano Vincenzo Falce,originario di Salerno, 43enne, sposato con una figlia, che, lunedì prossimo, prenderà il Comando della Compagnia di questo capoluogo al posto del Maggiore Sabato D’Amico.

Dopo aver terminato gli studi all’Università di Salerno, il Capitano Vincenzo Falce ha iniziato la carriera militare come Ufficiale di Complemento nell’Arma dei Carabinieri nel 2001.

Dopo i canonici periodi di formazione presso la Scuola Ufficiali di Roma, ha ricoperto vari incarichi di comando; nel capoluogo campano presso 10° Battaglione “Campania”, poi al Reparto Territoriale di Napoli e quindi al Reparto Servizi Magistratura partenopeo; in Molise presso il Comando Compagnia di Larino (CB), sette anni in Calabria come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e Comandante di Compagnia e gli ultimi quattro anni in Abruzzo come comandante della Compagnia carabinieri di Montesilvano (PE).

L’Ufficiale è in città già da qualche giorno.