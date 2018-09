La ferrovia Valle Caudina verso RFI

E’ di queste ore l’interessamento di Rete Ferroviaria Italiana, come riporta il sito Ferrovie verso la ferrovia Valle caudina, la Benevento -Cancello per un’acquisizione ritenuta di importanza strategica.

Un interessamento che già nei decenni passati le FS avevano mostrato ma poi mai concretizzatosi. Prima la famosa Freccia del Molise che collegava il capoluogo molisano con quello campano accorciando di molto km e tempi, poi addirittura con far transitare su quella tratta il rapido Bari_Napoli, evitando il lungo tratto casertano.

Ma alla fine, seppur positivi, non fu concretizzato il passaggio alla rete statale.

Ora sembra esserci più convinzione.

Sicuramente il passaggio a RFI della tratta avrebbe un riscontro positivo sull’intera tratta,sia in termini di sicurezza, che economici, sia in termini di mobilità e transito di convogli:. Certamente ne gioverebbe l’utenza.

Ma sta di fatto che quel tratto ferroviario gestita da EAV avrebbe sicuramente maggiore attenzione che la regione Campania in tutti questi decenni ma ha mostrato se non in termini negativi sotto tutti gli aspetti dalla sicurezza, alla manutenzione, alla riduzione delle corse ed alle problematiche della stessa sede ferrata, tant’è che per intervenire su di una l’EAV ha impiegato, e non ancora risolto il problema, impiegando mezzi alternativi, bus, finiti spesso nelle notizie di cronaca.