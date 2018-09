VACCINI. NAS IN SCUOLE, CAMPANIA AL TOP PER FALSE AUTOCERTIFICAZIONI 

Campania prima in classifica per i ‘furbetti’ del certificato vaccinale. Secondo i risultati del

monitoraggio condotto dai Carabinieri dei Nas, dal 4 al 14 settembre,

in 1.493 istituti scolastici ed educativi italiani, per controllare la

veridicità delle certificazioni ed autocertificazioni di regolare

adempimento degli obblighi vaccinali dei minori presentate dai

genitori al momento dell’iscrizione a scuola, su 55 casi di

“segnalazioni all’autorità giudiziaria” per “acclarato falso

documentale di autocertificazioni” – come si legge sul sito del

ministero della Salute – ben 15 sono state commesse in Campania e 12

in Basilicata, seguite da Veneto e Sardegna con 7, Puglia (4), Sicilia

e Toscana (3), Lombardia (2), e un caso per Friuli Venezia Giulia ed

Emilia Romagna.