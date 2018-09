Sabato 29 settembre al Cinema San Marco ” Miss e Mister Benevento”

Sabato 29 SETTEMBRE alle ore 20.30 al teatro CINEMA SAN MARCO di Benevento andrà in scena lo spettacolo MISS E MISTER BENEVENTO BABY 2018 – IV edizione, organizzato da Marcella Del Prete e Francesco Vitulano.

I protagonisti assoluti saranno i bambini che concorreranno per aggiudicarsi il titolo di Miss e Mister Benevento Baby ma in un ottica di sana competizione in quanto la mission principale è il divertimento la socializzazione l’aggregazione.

I bambini si divertiranno a sfilare e inoltre si esibiranno in un “baby talent” che darà modo ad ognuno di esprimersi nel proprio talento, e ne vedremo delle belle infatti ci saranno performance davvero originali divertenti ma anche professionali, e ci riporteranno così alla spensieratezza, all’ingenuità, alla genuinità, all’innocenza, al gusto del divertimento.

Inoltre come da costume degli organizzatori, vedi eventi e programmi televisivi in onda su TV7 condotti da Francesco Vitulano di cui è anche autore insieme a Marcella Del Prete (Pomeriggio 7, Paese che vai usanza che trovi, la scuola si racconta, Miss e Mister Benevento, Natale in famiglia), lo spettacolo viene arricchito da pillole culturali, dando vita così a un gradevole intrattenimento dove divertimento e cultura si fondono e regalano allo spettatore in sala e al telespettatore a casa uno show ricco di emozioni riflessioni divertimento conoscenza.

Infatti, ci saranno degli spunti di riflessione contro problemi che minacciano il meraviglioso mondo dei bambini che sono la pedofilia e il bullismo, dando anche dei consigli utili e pratici per combattere questi crimini, oltre a strumenti per arginare tali mostruosità, questo grazie alla collaborazione dell’Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto, con sede in Sicilia, pioniera nel campo della pedofilia, conosciuta in tutto il mondo per il grande merito di stanare i pedofili nascosti in rete che trafficano materiale pedopornografico e di segnalarli poi alla polizia postale; mentre il bullismo verrà trattato dal maestro di arti marziali Raffaele Lettieri testimonial contro il bullismo e femminicidio. Ma non è finita, ci saranno consigli utili per la salute dei piccoli, a cura Dott. Piero Polcino specialista in pediatria.

Ospite un nonno speciale che regalerà pillole di saggezza ai bambini che simpaticamente lo intervisteranno. Inoltre per l’occasione arriveranno i pupazzoni tanto graditi dai bambini: i Pigiamini! E poi Mago Élite da Italia’s got talent il prestigiAttore con il suo comedy show, e la meravigliosa musica del soprano Paola Vella che ci delizierà e coinvolgerà con dei classici partenopei.

C’è un piccolo contributo d’ingresso di € 5 che comprende una consumazione e da diritto a partecipare all’estrazione finale di vari premi messi in palio.

Partecipiamo numerosi, i bambini hanno bisogno del calore e degli applausi di tutti noi.

Miss e Mister Benevento Baby 2018, divertimento spensieratezza emozioni riflessioni… tutto in uno spettacolo! 29 settembre 2018 Teatro Cinema San Marco di Benevento, in Via Traiano, ore 20.30. Ingresso dalle ore 19.30 alle 20.15.

Un appuntamento da non perdere!

Presenta Francesco Vitulano con la collaborazione di Benny Aiello, Miss Benevento 2017 Chiara Calandro, Mister Benevento 2017 Vincenzo Polito, Coreografia di Francesca De Nigris “Dancing on the world”, progetto e direzione organizzativa Marcella Del Prete.