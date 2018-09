CICCOPIEDI (FI): “DE LUCA BRUTTA COPIA DI CROZZA. A BENEVENTO PER RACCONTARE FAVOLETTE AI SANNITI”

“Quando la realtà supera la fantasia. Non è il titolo di una commedia, ma la performance odierna di Vincenzo De Luca, che farebbe ridere se fosse l’imitazione di Crozza, invece è la tragica rappresentazione di quel che accade nel Sannio. Il Governatore viene a fare una passerella a Benevento, promettendo investimenti in infrastrutture e sanità, raccontandoci che tutto funziona. Mentre i trasporti tra Benevento ed il resto della Campania, sono indegni del nostro tempo. E promettere , dopo tre anni di vuoto, è un’autentica presa in giro. Anche sulla sanità parlano i fatti! Il piano sanitario voluto dal governatore e votato da tutta la sua maggioranza, che ne dica De Luca, chiude il pronto soccorso di Sant’Agata, mentre fior fiori di professionisti hanno preferito altre sedi al Rummo, San Pio. L’ospedale è in dismissione, le apparecchiature rotte e vetuste non vengono riparate. De Luca in sintesi è venuto a Benevento per insultare i cittadini sanniti, con le sue favolette, ed i suoi compagni di partito che definisce una “chiavica”. Ne prendiamo atto. È evidente che Crozza non avrebbe potuto fare di meglio” –

Così Leonardo Ciccopiedi, Responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento.