SAMTE: Domenico De Gregorio nuovo Amministratore Unico

Il dott. Domenico De Gregorio è il nuovo Amministratore Unico della SAMTE.

Lo ha nominato stamani il Presidente della Provincia Claudio Ricci che ha così preso atto delle dimissioni irrevocabili presentate lo scorso 12 settembre dall’Amministratore uscente dott. Fabio Solano.

Il Presidente ha individuato il nuovo vertice Samte in base alla procedura ad evidenza pubblica indetta lo scorso 11 gennaio 2018, cui parteciparono nove Candidati dichiaratisi disponibili a ricoprire l’incarico.

Nel Decreto di nomina di Ricci si legge che il dott. Domenico De Gregorio ha presentato un Curriculum vitae con il possesso di tutti i requisiti indicati nell’Avviso Pubblico e cioè: Laurea in Economia Aziendale con abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista; una notevole preparazione culturale ed una comprovata esperienza professionale di Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare e Commissario Liquidatore.

Ricci ha ritenuto di dover procedere alla individuazione del nuovo Amministratore Samte con tempestività a causa dello stato di crisi aziendale in cui versa la Società stessa e che si concretizza nella procedura di Concordato preventivo in corso presso il Tribunale di Benevento e nel regime di Cassa Integrazione in cui sono stati posti i dipendenti della stessa Società.

La SAMTE è stata istituita con Decreto legge del 30 dicembre 2009 n.195, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 126 (recante norme sull’emergenza rifiuti in Campania). Si tratta di una società totalmente di proprietà della Provincia di Benevento ed è strumentale dell’ente con il compito di provvedere alla gestione della raccolta, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e realizzazione e gestione degli impianti provinciali di trattamento dei rifiuti.