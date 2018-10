METEO.IT. WEEKEND: Italia inghiottita dal CICLONE, Sabato e Domenica tante piogge, da Nord a Sud

Il maltempo sta per investire nuovamente il nostro Paese, per molte regioni sarà un fine settimana autunnale

Arriva il weekend e non ci sono affatto buone notizie sul versante meteo. La settimana che sta per volgere al termine è stata dominata dal maltempo, con un vortice ciclonico che, posizionatosi nei pressi del Sud, ha portato infatti piogge e temporali localmente anche forti, soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. Le ultime elaborazioni modellistiche avvalorano la proiezione che vi avevamo illustrato nei giorni scorsi: è confermato infatti che il centro depressionario risalirà nelle prossime ore verso Nord, di fatto inghiottendo tutta l’Italia. Tale manovra causerà un deciso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali, finora rimaste più ai margini della perturbazione e quindi più asciutte e anche soleggiate. Ma vediamo insieme come potrebbe evolvere la situazione nel corso del prossimo fine settimana, cercando di capire quali saranno le regioni maggiormente colpite dal maltempo.

La giornata di Sabato 6 sarà contraddistinta da precipitazioni temporalesche via via più frequenti al Centro peninsulare e sulla Sardegna e non si esclude la possibilità che possano verificarsi nubifragi sul Lazio, Roma compresa. Le piogge bagneranno anche il Nord, tuttavia qualche spazio soleggiato in più sarà possibile sul Piemonte. Rovesci sparsi, infine anche sulle regioni meridionali peninsulari, mentre sarà più asciutta e soleggiata la Sicilia. La situazione non migliorerà di molto Domenica 7: la giornata festiva sarà infatti caratterizzata da precipitazioni diffuse e localmente anche intense sulle regioni centrali peninsulari, mentre piogge più a macchia di leopardo interesseranno Campania, Basilicata e Puglia, nonché il Nord. Sul resto del territorio nazionale, infine, sarà tendenzialmente più asciutto, tuttavia sempre in un contesto di spiccata instabilità.

Dal punto di vista climatico non ci aspettiamo grandi variazioni, le temperature infatti si manterranno sostanzialmente invariate. I valori termici risulteranno piuttosto frizzanti al mattino e la sera, più miti e gradevoli invece durante le ore centrali della giornata. Riepilogando, ci attende un weekend piuttosto burrascoso e attenzione, anche la prossima settimana, quanto meno la prima parte, potrebbe esserela fotocopia di quella che stiamo per lasciarci alle spalle, ma di questo parleremo più approfonditamente nei nostri prossimi aggiornamenti.