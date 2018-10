PODISMO. TELESIA HALF MARATHON CON TANTE NOVITA’

La notizia arriva in mattinata quando già gli organizzatori sono all’aeroporto in attesa dei tre keniani: Maiyo, Ndiwa e Ronoh che però non ci sono hanno purtroppo perso la coincidenza e cosi la gara perde il vincitore e recordmen della scorsa edizione “Rodgers Maiyo”, questo però non deprime più di tanto non mancano gli atleti di buon valore già arrivati a Telese Terme, peccato solo perché poteva scaturire una gara ancor più combattuta, ora dovranno vedersela gli atleti del Team Dionisi e quelli del Team Run2gheter. Nel frattempo ad iscrizioni chiuse per la Half Marathon proseguono molto bene quelle della Camminata Rosa arrivate a quota 600. Inoltre per meglio seguire la gara sono stati variati alcuni numeri di gara portando atleti di buon valore nei primi 30 diversamente da quanto comunicato in precedenza.

ORARI DI PARTENZA: ore 9,00– Telesia Half Marathon, ore 9,05– Passeggiata Rosa “Pink Race”, tutte le partenze da Corso Europa con Arrivi in Viale Minieri.

La starting list AGGIORNATA della TELESIA HALF MARATHON 2018

4^ TELESIA HALF MARATHON di 21,097 km su strada

Telese Terme (Bn) Domenica 7 Ottobre 2018 ore 9,00

TOP RUNNER FEMMINILE

PETT. COGNOME NOME Società DAT_NAS NAZ F 1 SOUFYANE LAILA C.S. ESERCITO 1983 ITA F 2 YAREMCHUK SOFIYA ACSI ITALIAATLETICA 1984 UKR F 3 JEROTICH LENAH ATLETICA 2005 1988 KEN F 4 LAGAT JERUTO IVYNE ILOVERUN ATHLETICH TERNI 1993 KEN F 5 WANJOHI WANGARI MARY KENIA-RUN2GETHER 1982 KEN F 6 VANACORE ANNAMARIA A.P.D. ATLETICA SCAFATI 1972 ITA F 8 JANAT HANANE A.S.D. POD. IL LAGHETTO 1983 MAR

TOP RUNNER MASCHILE