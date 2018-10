Presentazione Fiera del gusto mediterraneo

Venerdì 12 ottobre – ad Ariano Irpino – l’inaugurazione della “fiera del gusto mediterraneo”, che sarà presentata alla stampa domani mattina (9 ottobre 2018) nella sala Grasso di palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale di Avellino.

La conferenza stampa è stata convocata per le ore 10.00. Parteciperanno Francesco Lo Conte, presidente della società che ha organizzato la manifestazione, il presidente della Provincia, Domenico Gambacorta nelle vesti anche di sindaco di Ariano Irpino e Carmine Famiglietti, presidente della comunità montana dell’Ufita, ente proprietario del centro fieristico della valle Ufita.

I cancelli resteranno aperti fino al 14 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 22.00 osservando l’orario continuato. La fiera è stata organizzata dalla società “Fiereventi” con la collaborazione della Regione Campania, presente con un proprio stand, delle associazioni di categoria e di alcuni rappresentanti del mondo della ristorazione. L’obiettivo degli organizzatori è quello di mettere in rete tutti gli elementi naturali presenti su una vasta area territoriale per riuscire a sviluppare i servizi ad essi collegati e per questa ragione in fiera saranno allestiti il salone dell’agriturismo, il salone del biologico, il salone della ricettività ed il salone del vino.

I visitatori avranno anche la possibilità di osservare i modelli delle “Macchine di Leonardo” provenienti direttamente da Firenze. L’iniziativa è stata approvata da numerosi istituti scolastici che saranno ufficialmente presenti all’esposizione con centinaia di studenti, che seguiranno il percorso formativo tenuto dai loro docenti. Tutti i dettagli saranno illustrati durante la conferenza stampa.