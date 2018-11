3BMETEO ITALIA – Prosegue il MALTEMPO, ancora piogge anche DOMENICA

METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE – Un’ostica circolazione depressionaria stazionerà nel fine settimana tra i Canali e la Sardegna, faticando ad avanzare verso Est ostacolata da un promontorio anticiclonico ancora strutturato sulla Penisola Balcanica. Ne conseguirà tempo ancora instabile sull’Italia, in particolar modo su Isole maggiori, Sud Peninsulare e regioni di Nordovest, il tutto in un contesto climatico comunque mite. Entrando più nello specifico:

METEO SABATO – Saranno le Isole maggiori le più penalizzate dal maltempo con rovesci e temporali, in particolar modo sui settori orientali e settentrionali della Sardegna nonché su quelli occidentali e meridionali della Sicilia; previsti accumuli oltre i 50 mm tra trapanese, agrigentino, palermitano e Caltanissetta. Piogge e qualche rovescio è atteso anche al Nordovest, specie Piemonte e Ponente ligure, tra Molise, Abruzzo e basse Marche e sulle Ioniche meridionali; piogge più deboli e localizzate su resto del Centro, Tirreniche meridionali e Nordest.

METEO DOMENICA – La depressione si approfondirà ulteriormente in prossimità della Sardegna, arcuando una perturbazione che in marcia verso Nordest porterà rovesci e temporali in successione su Tirreniche centro meridionali, Ioniche, Adriatiche, Tirreniche settentrionali, Nordovest e parte del Nordest. Proseguirà altresì l’instabilità in Sardegna mentre migliorerà solo in parte sulla Sicilia. Attesi fenomeni di moderata o forte intensità su Calabria, Basilicata, tarantino, Salento, tra basso Lazio e nord Campania, Piemonte occidentale, fascia pedemontana e prealpina e Sardegna.