3BMeteo Italia. Aria fredda dalla Russia nel corso del weekend. Pioggia e NEVE sui rilievi

La prossima settimana arriverà un secondo impulso freddo.

METEO ITALIA WEEKEND – Venti freddi dalla Russia, scivolando ul bordo orientale dell’anticiclone sulla Scandinavia, attraverseranno molte Nazioni d’Europa specie centro settentrionale. Nel weekend, i venti freddi da est raggiungeranno anche l’Italia determinando un generale abbassamento delle temperature sopratutto al Nord e sulle Adriatiche. L’aria fredda inoltre andrà a generare una circolazione di bassa pressione sui mari meridionali determinando un peggioramento del tempo al Sud.

METEO SABATO – Qualche pioggia o acquazzone sui versanti adriatici centro meridionali, zone ioniche e Sardegna. Qualche rovescio sulla Romagna. Fiocchi di neve sulla dorsale oltre i 900-1400m. Residui fenomeni sul Piemonte Occidentale di tipo nevoso sotto i 1000m. Temperature in calo.

METEO DOMENICA – tempo instabile con qualche pioggia su medio e basso versante Adriatico con qualche pioggia o acquazzone, nonché su Sardegna e Sicilia con fenomeni in movimento verso la Calabria. Altrove in prevalenza asciutto. Temperature in ulteriore diminuzione.