L’INSEGNANTE SANNITA FRANCA DI BLASIO È PER “D” DI REPUBBLICA LA DONNA DELL’ANNO

La professoressa Franca Di Blasio è la donna dell’anno per “D”, il settimanale di la Repubblica che oggi in edicola le ha dedicato la copertina.

La sua è una storia di coraggio e dedizione che nasce dalla mia terra: il Sannio. Una donna che crede in quello che fa e con amore, nonostante il dramma vissuto, continua a incentivare la crescita dei nostri giovani.

Sfregiata in viso con un serramanico da un alunno che rifiutava di farsi interrogare non ha smesso di percorrere quei 18 km che da Montesarchio la separano dall’Istituto Professionale “Majorana” di Santa Maria a Vico.

Oggi è Cavaliere al Merito della Repubblica italiana per volere del Presidente Mattarella ma è anche la professoressa simbolo della formazione, dell’educazione e del rispetto che caratterizzano tanti cittadini campani. Un luminoso esempio per l’Italia intera!