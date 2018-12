ASPETTANDO IL NATALE CON IL MINIBASKET – FESTA DI NATALE PULCINI/PAPERINE

Si conclude nei migliori dei modi la manifestazione “Aspettando il con il Minibasket” con la festa di dedicata ai più piccoli di tutto il movimento provinciale. In questo periodo l’entusiasmo, la condivisione e la collaborazione tra tutti gli istruttori e le società è stato il vero grande risultato. Un’emozione unica da parte di tutti nel vedere i più piccoli del movimento provinciale giocare insieme, tanti sono stati i feedback ricevuti in questo periodo e tutti derivanti da una stessa matrice comune che è stata il vedere la gioia nei bambini nel giocare insieme, praticando il loro sport preferito.

È tempo di bilanci e ringraziamenti. In primis e d’obbligo ringraziare le società che ci hanno accolti nella loro struttura per l’ultima festa, il Basket Benevento e la Virtus Benevento che con entusiasmo hanno saputo coinvolgere tutti i più piccolini in un contesto di festa unico.

Tuttavia a conclusione di queste quattro giornate di festa, svolte in questo mese, è doveroso manifestare un grosso ringraziamento a tutti, partendo dai genitori per poi passare agli istruttori e alle società ma, la più grande soddisfazione – afferma Marco Mirra, responsabile provinciale MB – è stata il vedere l’entusiasmo e le collaborazioni che gli istruttori in questo periodo hanno messo in campo nel trasmettere le loro passioni e, l’abnegazione dimostrata nel farlo, deve essere motivo di orgoglio per una provincia che ha fame di pallacanestro e il minibasket potrà avere il compito di essere fondamenta per la nostra crescita futura. Infatti se affermiamo che alleniamo persone che un giorno dovranno essere autonome responsabili e collaborative nello sport così come nella vita, tutta la nostra attività non potrà esimersi dall’essere indirizzata verso questo obiettivo comune.

Un ringraziamento inoltre, va anche al delegato provinciale FIP BN dr. Domenico Consolazio e alla FIP CAMPANIA per il loro lavoro e per il sostegno dimostrato, grazie al quale si è potuto vivere un momento di grande gioia, euforia e felicità con l’arrivo di Babbo con i doni per tutti i bambini presenti.

Nella speranza che il 2019 sia un anno ricco di condivisione e di tante collaborazioni tra gli istruttori e le società di tutto il movimento minibasket, non resta che augurare a tutti buone feste!!!