Pranzo di Natale per cento detenuti a “Capodimonte”

La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato, per il quarto anno consecutivo, un pranzo di Natale al Carcere di Benevento per cento detenuti tra i meno abbienti, di cui trenta donne, alla presenza del sindaco Mastella e dell’arcivescovo Felice Accrocca.

Un banchetto natalizio, preparato dagli alunni dell’I.P.S.A.R “Le Streghe” di Benevento, che ogni anno rappresenta un momento di condivisione e incontro tra società civile ed istituzioni per dare speranza a chi vive recluso e dire che è possibile cambiare.

La Comunità di Sant’Egidio, presente negli istituti di pena della Campania da vari anni con attività di sostegno ai detenuti, ha allestito la tavolata per i più poveri e per coloro che non fanno colloqui con i familiari.

Presenti all’evento la direttrice del carcere, Carmen Ciampi; il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello ed il direttore dell’ufficio di pastorale e del lavoro della diocesi di Napoli, Antonio Mattone.