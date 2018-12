Piano Lavoro Regione Campania, Mortaruolo: “C’è l’adesione di 30 Enti del Sannio”

“Sono 30 gli Enti della Provincia di Benevento che hanno aderito al Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania. Si tratta di ben 29 Comuni e dell’Ente Provincia di Benevento che hanno trasmesso l’atto deliberativo con la manifestazione della volontà di aderire al Piano che è il più importante investimento sui fondi europei in Italia e di riqualificazione della Pubblica Amministrazione”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo. “Dopo la sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione con la Regione Campania – fa notare Mortaruolo – ogni singolo Ente comunicherà al Formez il proprio fabbisogno di personale necessario all’avvio delle procedure selettive per il corso-concorso. Si tratta di un’occasione imperdibile in quanto diventa importante fornire ai piccoli Comuni interventi concreti per il ricambio di persone che possano incidere e dare un nuovo slancio alla pianificazione, alla progettazione e alla tenuta delle nostre comunità. Il progetto prevede infatti nell’arco di due anni, grazie anche allo sblocco del turn over nel settore della pubblica amministrazione e per effetto dei pensionamenti, l’immissione negli Enti locali della Campania di circa 10mila unità lavorative a tempo indeterminato attraverso un percorso di reclutamento e 10 mesi di formazione retribuito. Si tratta di un investimento di 106 milioni di euro dei 100 milioni sono per le borse di studio e i restanti 6 milioni sono relativi per garantire tutte le procedure del concorso”. Gli Enti sanniti che hanno aderito al Piano: Airola

Apice

Apollosa

Arpaia

Arpaise

Benevento

Casalduni

Castelpoto

Castelvenere

Cautano

Ceppaloni

Dugenta

Faicchio

Foiano di Val Fortore

Guardia Sanframondi

Limatola

Montesarchio

Paolisi

Pietraroja

Pontelandolfo

Provincia di Benevento

Reino

San Lorenzo Maggiore

San Lupo

San Marco dei Cavoti

San Martino Sannita

Sant’Angelo a Cupolo

Sant’Arcangelo Trimonte

Telese Terme

Torrecuso