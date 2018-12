Presentato il II Concorso Internazionale di Musica “Samnium”

Presso la sede provinciale delle Acli di Benevento, in via Francesco Flora 31, è stata presentata la seconda edizione del Concorso Internazionale di Musica “Samnium” – Città di Benevento – promosso ed organizzato dall’Accademia AcliArteSpettacolo Progetto Musica di Airola in collaborazione con le Acli provinciali di Benevento.

La manifestazione si terrà dal 4 al 14 aprile 2019 e riguarderà la Sezione Clarinetto e quella dell’ Oboe.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Benevento, della Camera di Commercio di Benevento, del Teatro San Carlo di Napoli, del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, dell’Accademia Italiana del Clarinetto, delle Acli – sede provinciale di Benevento, del Liceo Statale Musicale “Guacci” di Benevento, del Liceo Musicale – I.I.S. “A. Lombardi” di Airola e del Liceo Musicale – I.I.S. “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita.

Il programma stato illustrato dal presidente delle Acli provinciali di Benevento, Avv. Danilo Parente, dal presidente provinciale e consigliere nazionale di AcliArteSpettacolo nonché presidente di AcliArteSpettacolo Progetto Musica di Airola M°Carmine Ruggiero e dal direttore artistico della Sezione Clarinetto, M°Gaetano Falzarano (I Clarinetto dell’Orchestra Filarmonica del Teatro G.Verdi di Salerno), il direttore artistico della Sezione Oboe M°Domenico Sarcina ( I Oboe del Teatro San Carlo di Napoli).

Presenti anche i rappresentanti del coordinamento Musica d’Insieme M°Pasquale Lanni, M°Salvatore Fucci, M°Antonio Milucci ed il coordinatore artistico della seconda edizione del Concorso Internazionale “Samnium” – Città di Benevento – M°Giuseppe Benedetto (professore Corno Inglese del Teatro San Carlo Di Napoli).

TV7 realizzerà nelle prossime un speciale nel corso del quale ascolteremo le interviste ai protagonisti della conferenza stampa.