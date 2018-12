Basket Serie C femminile. Disco rosso per la Meomartini a Caserta

Le ragazze del presidente Chiusolo hanno incontrato in trasferta le avversarie della A.S.D. Juvecaserta Accademy nel primo turno della Coppa Campania.

59-50, il risultato finale che fa onore alle atlete allenate da Gianfranco Capacchione, visto che giocavano contro una squadra di categoria superiore: la Juvecaserta partecipa al campionato di serie B.

I primi due quarti sono stati molto equilibrati. Le beneventane giocavano una buona pallacanestro in attacco ed erano molto attente in difesa. Si andava al riposo sul 27-28.

Nel terzo quarto le sannite calavano d’intensità e le locali grazie ad un parziale di 20 a 9 allungavano fino al 47-37. Le beneventane, comunque, restavano in partita e dopo aver toccato il – 11(51-40) riuscivano a recuperare qualche punto arrivando anche a soli 6 punti di svantaggio quando mancava poco meno di 6 minuti alla fine dell’incontro.

Non bastava, però, a ribaltare il punteggio, visto che le Casertane mantenevano il vantaggio senza cali di concentrazione per tutti gli ultimi minuti fino ad arrivare al 59-50 sulla sirena finale.

Il prossimo impegno della Meomartini sarà in trasferta, contro il Sorrento, domenica 6 Gennaio 2019 alle ore 18:00.

A.S.D. JUVECASERTA ACCADEMY-G.S. MEOMARTINI 59-50(17-13;10-15;20-9;12-13)