TROTTA BUS:”INAUGURAZIONE SCALA MOBILE VIA DEL POMERIO GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA CITTÀ DI BENEVENTO”

“L’inaugurazione della scala mobile che collega via del Pomerio a Piazzale Iannelli rappresenta un altro grande balzo in avanti per tutta la città di Benevento.

Un provvedimento che inciderà notevolmente sullo sviluppo della mobilità e che, oltre agli uffici del Comune, faciliterà ai cittadini il raggiungimento del parcheggio di Via del Pomerio gestito dalla nostra azienda. Un opera realizzata anche grazie ai fondi del progetto “Più Europa” che siamo certi porterà a Benevento un concetto di mobilità moderno ed europeo.

Siamo completamente allineati alla grande strategia di sviluppo portata avanti dall’Amministrazione Comunale e, siamo sicuri, che in breve tempo questa città sarà un esempio virtuoso nella Regione Campania per quanto riguarda la Mobilità e i servizi di trasporto pubblico urbano”.