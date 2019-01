Chiusura Palestra Mazzini. Interviene Michele Ruscello fondatore dell’Accademia Volley

Carissimi,

in qualità di “fondatore” dell’Accademia Volley mi sento in dovere di lanciare un accorato appello a tutta la cittadinanza e a tutte le società sportive.

Come ormai ben noto, la palestra “Amato” è stata dichiara inagibile con un provvedimento improvviso ed inaspettato del 12/01/2019.

Tale decisione rischia di distruggere una consolidata realtà sportiva della nostra terra che da oltre trenta anni ha cercato di dare lustro alla città e alla regione consentendo la pratica della pallavolo e non solo a tanti ragazzi/e: la ASD Accademia Volley.

L’effetto della “chiusura” è ancora più nefasto se si considera che proprio l’Accademia Volley, negli ultimi anni, è stata in grado di chiedere ed ottenere un finanziamento europeo per il rifacimento della copertura, degli spogliatoi e della pavimentazione della palestra e che per riuscire a realizzare ciò ha dovuto peregrinare per ben tre anni tra le palestre della città e della provincia.

È inutile rimarcare l’altissima valenza dell’attività ultratrentennale dell’Accademia, basti pensare al recente riconoscimento della “Stella d’Argento” ricevuta dal CONI di ROMA.

L’Accademia, però, non ha nessuna intenzione di “mollare” perché è stata fondata ed è cresciuta con il vero spirito sportivo che non ammette di arrendersi alle avversità ma di contrastarle con tutte le forze per diventare sempre più forte!

Ed è certa che anche in questo momento di difficoltà, grazie all’aiuto di tanti amici, troverà le risorse per superare questa ulteriore batosta!

Nel corso di questa settimana si cercherà di capire chi sarà disposto a dare una mano e, in base alle risultanze, si prenderanno le dovute decisioni.

Sono sicuro che nessuno si tirerà indietro e che facendo qualche piccolo sacrificio, sia da parte del mondo sportivo che da quello politico/amministrativo della città, si riuscirà a far continuare l’attività dell’Accademia in attesa di tempi migliori.

Nella certezza che si riusciranno a trovare impianti dove consentire l’attività, anche se in misura ridotta, auguro sempre a tutti Buon anno sportivo, Buona Pallavolo e BUON DIVERTIMENTO!

Michele Ruscello