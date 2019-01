Rotary al Corso Garibaldi. “Prevenzione dell’obesità e malattie della nutrizione”

Visite dedicate alla prevenzione dell’obesità e alle malattie della nutrizione, è stato il tema scelto per l’iniziativa le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento, presieduto da Luigi Maria Pilla.

Le visite specialistiche sono state effettuate dalla nutrizionista, Ersilia Palombi, nel camper medico attrezzato, messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, che ha sostato al Corso Garibaldi nei pressi del Palazzo del Governo sede della Prefettura.

Ersilia Palombi, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Scienza dell’alimentazione, è in servizio presso l’Asl di Benevento, dove si occupa prevalentemente dell’educazione alimentare con programmi rivolti alle scuole e agli adulti, esercita, inoltre, dal 1982 anche la libera professione.

Il prossimo appuntamento con le Domeniche della Salute, ci sarà domenica 17 febbraio 2019 con Mariagioconda Zotti, per la prevenzione delle malattie respiratorie.